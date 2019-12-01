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«Почта России» потратит почти полмиллиарда рублей на рекламу своих услуг

Источник: МБХ медиа
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«Почта России» потратит 443 миллиона рублей на рекламу своих услуг. На соответствующий контракт, размещенный на сайте госзакупок, обратило внимание «МБХ медиа». 

Исполнитель контракта должен будет, в частности, снять видеоролики, в которых будут рекламироваться «наиболее востребованные услуги» — в частности, пункты выдачи заказов, курьерская служба, электронные заказные письма и мобильное приложение «Почты России». 

Видеоролики должны быть сняты «с использованием современных технологий», в том числе дронов. К ним нужно будет привлечь «не менее одной медийной персоны» с миллионом подписчиков в Instagram.

Всего до 30 июня 2020 года должно быть произведено не менее 30 роликов о продуктах и услугах Почты России, в том числе имиджевых и обучающих. Кроме того, должны быть разработаны промо-страницы, анимированные баннеры, которые будут размещены в интернете, в том числе в поисковых системах.

МБХ медиа

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