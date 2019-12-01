«Почта России» потратит почти полмиллиарда рублей на рекламу своих услуг
«Почта России» потратит 443 миллиона рублей на рекламу своих услуг. На соответствующий контракт, размещенный на сайте госзакупок, обратило внимание «МБХ медиа».
Исполнитель контракта должен будет, в частности, снять видеоролики, в которых будут рекламироваться «наиболее востребованные услуги» — в частности, пункты выдачи заказов, курьерская служба, электронные заказные письма и мобильное приложение «Почты России».
Видеоролики должны быть сняты «с использованием современных технологий», в том числе дронов. К ним нужно будет привлечь «не менее одной медийной персоны» с миллионом подписчиков в Instagram.
Всего до 30 июня 2020 года должно быть произведено не менее 30 роликов о продуктах и услугах Почты России, в том числе имиджевых и обучающих. Кроме того, должны быть разработаны промо-страницы, анимированные баннеры, которые будут размещены в интернете, в том числе в поисковых системах.