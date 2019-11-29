Роскомнадзор опубликовал на своем сайте перечень информационных ресурсов, которые, по данным ведомства, неоднократно распространяли недостоверную информацию. Отмечается, что это тестовая версия списка.

Всего в нем 27 позиций. Среди них встречаются как официальные и неофициальные СМИ (Gazeta.Ru, РБК, Mash, «Лентач»), так и паблики и сообщества в соцсетях (MDK, «Подслушано Братск», «Типичный Дзержинск»). В перечне также указаны четыре персональных аккаунта из ВК и фейсбука.

По каждому из фигурантов списка ведомство приводит примеры сведений, которые были признаны фейковыми. В основном они касаются событий о взрывах на НИИ «Кристалл» в Дзержинске, беспорядках в селе Чемодановка и наводнении в Тулуне.

Рекордсменом по количеству нарушений Роскомнадзор называет ВК-сообщество «Подслушано Дзержинск». В нем выявлено 34 нарушения (четыре поста и 30 комментариев).