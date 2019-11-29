Роскомнадзор перечислил ресурсы, распространяющие фейковые новости. Среди них — Mash, «Лентач» и РБК
Роскомнадзор опубликовал на своем сайте перечень информационных ресурсов, которые, по данным ведомства, неоднократно распространяли недостоверную информацию. Отмечается, что это тестовая версия списка.
Всего в нем 27 позиций. Среди них встречаются как официальные и неофициальные СМИ (Gazeta.Ru, РБК, Mash, «Лентач»), так и паблики и сообщества в соцсетях (MDK, «Подслушано Братск», «Типичный Дзержинск»). В перечне также указаны четыре персональных аккаунта из ВК и фейсбука.
По каждому из фигурантов списка ведомство приводит примеры сведений, которые были признаны фейковыми. В основном они касаются событий о взрывах на НИИ «Кристалл» в Дзержинске, беспорядках в селе Чемодановка и наводнении в Тулуне.
Рекордсменом по количеству нарушений Роскомнадзор называет ВК-сообщество «Подслушано Дзержинск». В нем выявлено 34 нарушения (четыре поста и 30 комментариев).
В перечень включаются информационные источники, два или более раз упомянутые в требованиях Генеральной прокуратуры РФ, направленных в Роскомнадзор с целью исполнения положений ст. 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» (в части, касающейся распространения недостоверной общественно значимой информации).