Роскомнадзор пообещал исправить перечень ресурсов с фейковыми новостями. В него вошли РБК, Gazeta.Ru и Mash

Роскомнадзор заявил, что на его сайте опубликована тестовая версия перечня информационных ресурсов, которые неоднократно распространяли недостоверную информацию. В ближайшее время, говорится в заявлении Роскомнадзора, форма реестра будет изменена «с целью исключения в дальнейшем ошибочных толкований».

В списке, который опубликовал 29 ноября Роскомнадзор, в числе прочих упоминаются РБК и Gazeta.Ru с указанием, что недостоверная информация распространялась на форумах их пользователей в соцсетях.

РБК расценило внесение в список как нанесение ущерба репутации. В заявлении издания подчеркивалось, что закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» нарушен не был, а на ресурсах РБК «фейковых» материалов не появлялось.

Роскомнадзор также подтвердил, что «претензий к самим средствами массовой информации нет».