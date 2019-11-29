ФСБ объявила о задержании украинской шпионки в Крыму

В Севастополе задержана гражданка России, которая собирала секретные военные сведения по заданию украинской разведки, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело о госизмене. Максимальное наказание по этой статье УК составляет 20 лет лишения свободы.

Подробности дела не разглашаются.

20 ноября спецслужба сообщала о задержании военнослужащего в Ростовской области, подозреваемого в сотрудничестве с украинской разведкой.

По данным правозащитного объединения «Команда 29», в 1997-2017 годах в России по делам о госизмене и шпионаже были осуждены около 100 человек.