Три женщины обвинили посла США в Евросоюзе в сексуальных домогательствах. Их заявления опубликованы журналом Portland Monthly и изданием ProPublica, которое специализируется на расследовании случаев злоупотребления властью.

О домогательствах со стороны Сондланда заявили американки Яна Солис, Натали Септ и Николь Вогель. Последняя является владельцем Portland Monthly (журнал подчеркнул, что она не участвовала в инициировании расследования). Женщины утверждают, что в разное время с 2003 по 2008 годы во время деловых встреч или после них Сондланд без разрешения трогал их бедра и ягодицы, пытался насильно поцеловать и заняться с ними сексом.

Сондланд опубликовал на своем сайте заявление, в котором он «категорически отрицает» обвинения. «Я считаю, что ложные утверждения о нежелательных прикосновениях и поцелуях выдуманы и скоординированы в политических целях», — говорится в заявлении.

Обвинения в адрес Сондланда были опубликованы через неделю после его выступления в Конгрессе на слушаниях об импичменте президента США Дональда Трампа. Причиной начала процедуры импичмента стал разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого первый попросил расследовать деятельность украинской газовой компании Burisma. В ее совет директоров входил Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена — он считается одним из главных соперников Трампа на выборах президента в 2020 году.

На слушаниях Сондланд подтвердил, что Трамп оказывал давление на Зеленского, а также требовал от самого Сонланда сотрудничать с его личным помощником Руди Джулиани для организации расследования в отношении Burisma.