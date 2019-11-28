Трамп подписал два закона в поддержку протестующих в Гонконге. Власти города их осудили, посла США вызвали в МИД Китая

Президент США Дональд Трамп подписал закон «О правах человека и демократии в Гонконге», сообщает Белый дом. Как пишет Reuters, документ обязывает Госдепартамент не реже раза в год подтверждать, что Гонконг сохраняет достаточную автономию для продления льготных условий торговли с США. Также документ вводит санкции за нарушение прав человека в Гонконге.

Кроме того, Трамп подписал закон о запрете поставок в Гонконг определенного полицейского снаряжения. По информации Reuters, речь идет о таких средствах для разгона протестующих как слезоточивый газ, резиновые пули, перцовые баллончики и электрошокеры.

«Я подписал эти законы из уважения к [председателю КНР] Си Цзиньпину, Китаю и народу Гонконга. Они вводятся в действие в надежде, что лидеры и представители Китая и Гонконга смогут мирно урегулировать свои разногласия», — говорится в заявлении Трампа на сайте Белого дома.

Администрация Гонконга раскритиковала действия властей США, заявив, что они вмешиваются во внутренние дела города и «посылают ложный сигнал» протестующим. МИД Китая назвал законы попыткой подорвать «стабильность и процветание» Гонконга и пригрозил ответными мерами. Кроме того, МИД Китая вызвал посла США в Пекине Терри Бранстеда, пишет «Жэньминь жибао».

В Гонконге почти полгода продолжаются протесты и беспорядки. Поводом для них стал законопроект об экстрадиции в Китай. Его отозвали в октябре, но это не успокоило протесты: демонстранты перешли к более широким требованиям демократических реформ.

24 ноября в Гонконге прошли выборы депутатов окружных советов, на которых с большим отрывом победили кандидаты от оппозиции. Явка на выборах превысила 71%.