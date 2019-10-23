Власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции. Он спровоцировал массовые акции протеста

Правительство Гонконга отозвало законопроект, допускающий при определенных условиях экстрадицию в Китай.

«Я официально объявляю об отзыве документа», — заявил секретарь по вопросам безопасности Джон Ли.

Отзыв законопроекта — одно из ключевых требований участников акций протеста, продолжающихся в Гонконге с середины лета. Первоначально участники демонстраций выступали против законопроекта, однако затем перешли к более широким требованиям демократических преобразований.

Ранее власти Гонконга неоднократно заявляли, что готовы отказаться от законопроекта, допускающего экстрадицию в Китай, но формально документ из парламента до сих пор не был отозван.