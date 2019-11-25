Оппозиция с большим отрывом победила на местных выборах в Гонконге. Город почти полгода охвачен протестами

24 ноября в Гонконге прошли выборы депутатов окружных советов, на которых с большим отрывом победили кандидаты от оппозиции. Они заняли большинство мест в 17 из 18 окружных советах, пишет South China Morning Post.

По предварительным результатам, представители демократических сил (среди них есть в том числе лидеры протестов в Гонконге) заняли 388 из 452 мест (86%) в окружных советах, сообщает местная телерадиокомпания RTHK.

По информации South China Morning Post, явка на выборах превысила 71%. На предыдущих выборах в 2015 году она составляла 47%. Тогда 75% мест в окружных советах контролировали представители пропекинского блока.

В Гонконге с лета 2019 года продолжаются массовые протесты и беспорядки. Первоначально участники демонстраций выступали против законопроекта об экстрадиции в Китай (его официально отозвали в октябре), но затем перешли к более широким требованиям демократических реформ.

Протесты в Гонконге Гонконг — главный центр массовых протестов в мире. Вот что там происходит прямо сейчас