Спектакли «Театра.doc» проверят на пропаганду наркотиков и гомосексуализма по просьбе главы комитета Госдумы по культуре

Полиция проведет проверку спектаклей московского «Театра.doc» на пропаганду наркомании, гомосексуализма и терроризма. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

Как уточнил Бадамшин, проверка будет проведена в отношении спектаклей «Война близко», «Выйти из шкафа» и «Рейв 228» по жалобе депутата Госдумы Елены Ямпольской.

В пресс-релизе театра, поступившем в «Медузу», говорится, что сотрудники ни разу не видели Ямпольскую на спектаклях. «Видно это и по тому, насколько подменено в описании [заявления в полицию] содержание спектаклей», — заявили в театре.

28 сентября сотрудники полиции ворвались в театр во время спектакля «Рейв № 228». Полицейские заявили, что подозревают участников спектакля в обороте наркотиков. В итоге никто задержан не был, но мероприятие было сорвано.

Елена Ямпольская с лета 2018 года возглавляет комитет Госдумы по культуре. Она известна своими радикальными патриотическими высказываниями; в частности, она призывала вернуть советскую практику худсоветов, занимавшихся предварительной цензурой.