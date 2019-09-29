Полиция сорвала спектакль Катрин Ненашевой «Рейв № 228» в «Театре.doc»

Сотрудники полиции сорвали спектакль «Рейв № 228» художницы Катрин Ненашевой, проходивший вечером 28 сентября в Москве в «Театре.doc».

По словам художницы, полицейские заявили ей, что проводят антинаркотическую операцию «Мак» и подозревают участников спектакля в обороте наркотиков.

«Они хотели увести какое-то количество людей на досмотр. Мы объяснили им, что мы делаем спектакль об этом же и знаем — рассказываем людям, как это работает. В итоге полицейские решили нас не задерживать. Но мероприятие все равно сорвали», — рассказала Ненашева «МБХ медиа».

«Рейв № 228» называется спектаклем-променадом и первой иммерсивной работой на тему наркопотребления и фальсификации дел по ст. 228 в России.