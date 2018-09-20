Московская галерея отказалась от посвященной пыткам выставки Катрин Ненашевой
Галерея на Солянке отказалась от проведения выставки художницы Катрин Ненашевой «Груз 300. Коллажи переживаний», посвященной пыткам.
В заявлении, подписанном Федором Павловым-Андреевичем и командой Solyanka VPA, говорится, что «в сложившейся общественной ситуации» показ выставки «невозможен — по не зависящим от Солянки обстоятельствам».
Мы желаем Катрин Ненашевой успехов в ее художественных проектах и надеемся на возможность дальнейших коллаборации.
Выставка «Груз 300. Коллажи переживаний» должна была проходить в галерее на Солянке с 15 сентября по 6 октября.
Ранее в сентября Катрин Ненашева провела в Москве несколько акций против пыток. Во время одной из таких акций, 17 сентября на Новом Арбате, Ненашева и ее помощница были задержаны. На них составили протокол об административном правонарушении — проведении акции без подачи уведомления