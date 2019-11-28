Джони Айв официально покинул пост главного дизайнера Apple

Джони Айв, занимавший пост главного дизайнера Apple, больше не работает в корпорации. Информацию об Айве, пишет The Verge, убрали со страницы о руководстве на сайте Apple.

О том, что Айв покидает Apple, было объявлено в конце июня, однако точная дата отставки главного дизайнера не называлась.

Джони Айв работал в Apple c 1992 года. Под его руководством был разработан, в числе прочего, дизайн iPod, iPhone и Macbook.

После ухода из Apple, как сообщалось, Айв возглавит собственную дизайнерскую компанию, основным клиентом которой будет Apple.