Болельщик «Зенита» получил год и восемь месяцев колонии за драку с ОМОНом на стадионе

Житель Санкт-Петербурга Артур Данилов осужден на один год и восемь месяцев колонии-поселения по обвинению в применении насилия к представителю власти.

По версии Петроградского суда города, вынесшего приговор, 3 августа на стадионе «Газпром Арена» после матча «Зенит» — «Краснодар» Данилов из хулиганских побуждений ударил ногой полицейского оперативного взвода Росгвардии. Подсудимый своей вины не признал, заявив, что подробно события не помнит.

Ранее за участие в драке с ОМОНом на стадионе «Зенита» были осуждены еще трое болельщиков. Денис Первачук получил один год колонии-поселения, а Артем Прохоров и Алексей Антонов приговорены к штрафам в размере 20 и 15 тысяч рублей соответственно.