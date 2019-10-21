Болельщику «Зенита» назначили 20 тысяч рублей штрафа за драку с ОМОНом на стадионе

Петроградский суд Санкт-Петербурга назначил штраф в размере 20 тысяч рублей болельщику «Зенита» Артему Прохорову, признанному виновным в применении насилия к представителю власти.

Ранее следствие установило, что 3 августа после матча «Зенит» — «Краснодар» на стадионе «Газпром Арена» Прохоров ударил в лицо омоновца в ходе драки болельщиков с полицейскими.

Болельщик полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. При вынесении приговора суд «учел, что Прохоров находился в состоянии алкогольного опьянения, а также, что он является многодетным отцом», сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ранее по делу о драке с ОМОНом после матча с «Зенитом» были вынесены еще два приговора: болельщик Алексей Антонов получил штраф в размере 15 тысяч рублей, а Денис Первачук — один год колонии-поселения.