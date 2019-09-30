Суд в Петербурге приговорил футбольного фаната Дениса Первачука к году колонии-поселения по делу о драке болельщиков с ОМОНом во время матча «Зенит» — «Краснодар». Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Первачук признан виновным в насилии по отношении к представителю власти. По версии следствия, болельщик он ударил по лицу заместителя командира батальона ОМОН. Первачук признал вину.

Матч «Зенит» — «Краснодар», на котором болельщики устроили стычку с ОМОНом, прошел 3 августа на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге. После драки было возбуждено дело, по нему задержали четырех человек (по данным «Фонтанки, все они фанаты «Зенита»). Трое из них еще ожидают приговора.