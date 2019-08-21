Задержан четвертый подозреваемый в драке с ОМОНом на матче «Зенита»

Следственный комитет объявил о задержании еще одного вероятного участника драки с ОМОНом, произошедшей 3 августа на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге.

Подозреваемый — мужчина 1983 года рождения, его имя не называется. По данным следователей, в ходе матча он, «действуя умышленно и из хулиганских побуждений ударил кулаком сотрудника батальона ОМОН, находившегося при исполнении своих должностных обязанностей, причинив ему физическую боль».

В пресс-релизе СК говорится, что подозреваемому избрана мера пресечения, но не уточняется, какая.

Ранее сообщалось о задержании еще трех человек, которые участвовали в драке с ОМОНом на стадионе после матча между «Зенитом» и «Краснодаром». Двое из них арестованы, один находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело расследуется по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), предполагающей до пяти лет лишения свободы.