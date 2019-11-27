В Москве напали на основателя Conflict Intelligence Team Руслана Левиева

Основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев сообщил, что на него напали в Москве.

По словам Левиева, нападавший облил его зеленкой и ударил кулаком в челюсть. «Никаких ни окриков, ни разговоров, ни вопросов вроде как не было», — отметил Левиев. Он добавил, что не получил серьезных повреждений.

«Скорее всего это месть за то, что на днях в эфире у [московского муниципального депутата] Вадима Коровина я показал записи камер наблюдения на моем доме, на которых видны лица чуваков, которые летом приходили напасть на меня (после ). В этот раз напали между дворов, где камер поблизости нет», — написал Левиев.

В разговоре с «Новой газетой» он сказал, что не будет обращаться в полицию, так как не видит в этом смысла.

Conflict Intelligence Team расследует военные конфликты на Украине и в Сирии, крушение малазийского «Боинга» в Донбассе и деятельность ЧВК «Вагнер». В 2018 году расследователи CIT одними из первых установили настоящее имя Александра Мишкина — одного из двух предполагаемых офицеров ГРУ, отравивших в Великобритании двойного агента Сергея Скрипаля.

Летом 2019 года во время протестов за свободные выборы в Мосгордуму Руслан Левиев опознал полицейского, которого заподозрили в попытке ударить дубинкой участницу протестной акции. Как выяснила «Медуза», этот же полицейский сломал ногу дизайнеру Константину Коновалову, который был задержан во время пробежки в день акции 27 июля.