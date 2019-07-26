Минобороны показало кассетные бомбы на выставке о войне в Сирии. Россия всегда отрицала их использование

Кассетные бомбы на выставке в парке «Патриот» Conflict Intelligence Team

Министерство обороны РФ показало на выставке в подмосковном военно-патриотическом парке «Патриот» , которые, предположительно, использовали во время войны в Сирии. Об этом говорится в расследовании российской исследовательской группы , участники которой посетили выставку.

Макеты бомбовых кассет РБК-500 АО-2,5РТ и РБК-500 ШОАБ-0,5 выставили в павильоне, обозначенном как «Экспозиция вооружения и военной техники, применяемых в ходе ведения военных действий в Сирийской Арабской Республике».

В CIT считают, что макеты бомбовых кассет на выставке фактически доказывают, что «российская авиация использует в том числе и кассетные боеприпасы». Об этом исследовательская группа говорила в своем расследовании 2016 года. В нем утверждалось, что самолеты, находящиеся на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, несут бомбовые кассеты разных типов.

Кассетные боеприпасы, в частности, показывали в сюжете телеканала RT о визите министра обороны РФ Сергея Шойгу на авиабазу Хмеймим в июне 2016 года. Впоследствии телеканал отредактировал сюжет, удалив кадры с бомбами «из соображений безопасности военнослужащего», попавшего на видео. Спустя время RT опубликовал запись в первоначальном виде.

RT

В Минобороны РФ ранее отрицали, что используют кассетные боеприпасы в Сирии. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков говорил, что на авиабазе Хмеймим таких бомб вообще нет.

Пересказал Александр Бакланов