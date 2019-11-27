С Дмитрия Гудкова взыскали 50 тысяч рублей. По иску блогера Ильи Ремесло, рассказавшего о подписях мертвых избирателей за политика

Суд обязал политика Дмитрия Гудкова выплатить 50 тысяч рублей члену Общественной палаты, блогеру Илье Ремесло по иску о защите чести и достоинства, сообщает «МБХ медиа».

Ремесло подал иск после того, как политик назвал клеветой и враньем утверждение блогера, что в подписных листах Гудкова на выборах в Мосгордуму есть подписи мертвых людей.

Блогер требовал 500 тысяч рублей, суд снизил сумму компенсации, а также обязал Гудкова опровергнуть сведения, «порочащие честь» Ремесло.

Гудков участвовал в выборах депутатов Мосгордумы (они прошли в сентябре 2019-го), в регистрации ему отказали из-за недопустимого процента бракованных подписей.

Илья Ремесло в 2016 году, будучи сотрудником МИА «Россия сегодня», подал заявление по статье 282 УК РФ на Антона Носика. Также Ремесло представлял интересы жителя Карелии Михаила Костенко, по требованию которого суд обязал штаб Алексея Навального вернуть 50 тысяч рублей, которые штабу перевел сам же Костенко.

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