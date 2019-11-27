Американская компания купила долю в «Манчестер Сити» за 500 миллионов долларов. Весь футбольный клуб оценен в рекордные 4,8 миллиарда

Американская компания Silver Lake, занимающаяся инвестициями, прибрела около 10% английского футбольного клуба «Манчестер Сити» за 500 миллионов долларов, сообщает Reuters со ссылкой на заявления сторон.

Исходя из суммы сделки, весь футбольный клуб оценен в рекордные 4,8 миллиарда долларов. Таким образом, отмечает Manchester Evening News, «Манчестер Сити» обошел по стоимости «Манчестер Юнайтед», который регулярно входит в списки самых дорогих клубов мира.

Для Silver Lake это первое крупное вложение в спортивные клубы, ранее компания инвестировала в основном в акции технологических компаний, включая Alibaba и Skype. Эксперты, опрошенные BBC News, предполагают, что Silver Lake привлекли, в первую очередь, права на трансляции матчей английской Премьер-лиги, принадлежащие «Манчестер Сити».

В рейтинге самых дорогих клубов мира, опубликованном Forbes в июле, «Манчестер Сити» занимал пятое место среди футбольных клубов (25 место в общем списке). Составители рейтинга оценили тогда «Манчестер Сити» в 2,69 миллиарда долларов.

«Манчестер Сити» — действующий чемпион Англии. По состоянию на конец ноября, клуб занимает третье место в Премьер-лиге.

Владельцем «Манчестер Сити» является City Football Group, почти 80% которой принадлежит Abu Dhabi United Group члену королевской семьи ОАЭ, шейху Мансуру бин Заиду Аль Нахайяну.