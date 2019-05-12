«Манчестер Сити» второй год подряд стал чемпионом Англии

Действующий чемпион Английской премьер-лиги, футбольный клуб «Манчестер Сити» отстоял свой прошлогодний титул, вновь победив в чемпионате.

12 мая «Сити» обыграл на выезде «Брайтон» со счетом 4:1 и набрал 98 очков в 38 играх.

Интрига в нынешнем сезоне премьер-лиги сохранялась до самого последнего тура, поскольку шедший в турнирной таблице вторым «Ливерпуль» отставал от «Манчестера» лишь на одно очко.

Свою последнюю игру сезона против «Вулверхэмптона» «Ливерпуль» выиграл со счетом 2:0 и набрал 97 очков в 38 играх.

«Манчестер Сити» стал шестикратным чемпионом АПЛ. Ранее он побеждал в английском чемпионате в 1937-м, 1968-м, 2012-м, 2014-м и 2018-м годах.

В прошлом сезоне «Сити» набрал 100 очков в 38 играх, что стало новым рекордом АПЛ.