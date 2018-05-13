«Манчестер Сити» завершил чемпионат Англии со 100 очками. Это новый рекорд премьер-лиги

«Манчестер Сити» в последнем туре английской премьер-лиги благодаря голу на четвертой добавленной минуте в гостях одержал победу со счетом 1:0 над «Саутгемптоном» и после 38 игр набрал 100 очков. Это новый рекорд премьер-лиги.

Помимо очков, «Сити» также установил рекорд по количеству побед (32) и забитых мячей (106) в одном отдельно взятом сезоне. Лучшим бомбардиром чемпионата стал Мохаммед Салах из «Ливерпуля» с 32 голами — этот результат тоже стал рекордным.

Второе место по итогам турнира занял «Манчестер Юнайтед», отставший от «Сити» на 19 очков. В Лигу чемпионов на следующий сезон также попадут ставшие соответственно третьим и четвертым «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». «Челси», финишировавший пятым, сыграет в Лиге Европы.

Занявшие последние три места «Суонси», «Сток» и «Вест Бромвич Альбион» покинут премьер-лигу.