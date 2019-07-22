Журнал Forbes опубликовал ежегодный список самых дорогих спортивных клубов мира.

Первое место в списке занял клуб Национальной футбольной лиги «Даллас Ковбойс», стоимость которого оценивается в 5 миллиардов долларов. На втором месте — команда Главной лиги бейсбола «Нью-Йорк Янкис» (4,6 миллиарда), на третьем — футбольный «Реал» (4,24 миллиарда).

Всего в списке 50 команд, восемь из них — футбольные клубы из Европы. Помимо «Реала», это «Барселона» (4-е место), «Манчестер Юнайтед» (6-е место), «Бавария» (17-е место), «Манчестер Сити» (25-е место), «Челси» (32-е место), «Арсенал» (42-е место) и «Ливерпуль» (45-е место). Все остальные клубы представляют США: в списке 26 команд из НФЛ, девять — из НБА, семь — из Главной лиги бейсбола.

«Даллас Ковбойс» возглавляет список Forbes пятый год подряд. В последний раз чемпионат НФЛ команда выигрывала в 1995 году.