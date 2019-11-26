Минюст отказался рассказать Фонду борьбы с коррупцией, за какие платежи его признали «иностранным агентом»

Министерство юстиции отказалось предоставить директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову копии документов, которые позволили включить фонд в реестр «иностранных агентов». Копию ответа Жданов опубликовал в твиттере.

В ведомстве утверждают, что документы, подтверждающие получение средств из-за рубежа, поступили в Минюст «от органов государственной власти с пометкой „Для служебного пользования“». Приказ Минюста запрещает разглашать чужие документы с такой маркировкой. Откуда пришли документы, в ведомстве не уточнили.

Минюст объявил ФБК «иностранным агентом», так как обнаружил три платежа из-за границы. Несмотря на то, что в этот момент ФБК не мог управлять своими счетами из-за ареста, суд признал это решение законным. ФБК начал процедуру исключения из реестра «иностранных агентов».