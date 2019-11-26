«Левада-центр»: 53% россиян в возрасте 18-24 лет хотели бы уехать из страны. Это рекорд за 10 лет

Уехать из России хотели бы 53% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, таковы результаты опроса «Левада-центра».

Это рекордный показатель с 2009 года, когда о желании уехать сообщили 29% опрошенных «Левадой» россиян той же возрастной группы.

В последующие годы показатель находился в диапазоне 41-48% (2018-й и 2011-й гг соответственно), минимум желающих уехать зафиксирован в мае 2014 года — 20%. Резкий рост произошел с мая по сентябрь 2019-го — с 37% до 53%.

В среднем по всем возрастным группам о желании уехать из России социологам сообщили 21% россиян. Основная причина, по которой участники опроса задумываются о переезде, — беспокойство за будущее детей (45%). На втором месте — экономическая ситуация и политическая обстановка (40% и 33% соответственно).

Среди тех, кто хотел бы уехать, деятельность президента РФ Владимира Путина не одобряют 73% — это больше, чем в среднем по стране (54%).

В феврале 2019 года о нежелании уезжать за границу «Леваде» говорили 60% опрошенных, что стало максимумом за семь лет.