«Левада-центр»: доля россиян, которые не хотят переезжать за границу, достигла максимума за семь лет

Более 60% участников опроса, проведенного «Левада-центром», заявили, что «определенно не хотели бы переезжать за границу». Это максимум за последние семь лет, пишет «Коммерсант», отмечая, что за год число тех, кто не хочет переезжать за границу выросло на 5%.

Доля россиян, которые хотят эмигрировать, за последние годы существенно не меняется (17% по данным последнего опроса). «Большинство населения воспринимают идею эмиграции как неосуществимую мечту», — сообщила ведущий научный сотрудник отдела социально-политических исследований «Левада-центра» Наталья Зоркая.

Наиболее популярна идея переехать за границу на постоянное место жительство у молодежи — 41% опрошенных в возрастной группе 18 до 24 лет. Меньше всего думают об отъезде люди старшего возраста (5% в группе старше 55 лет).

В ноябре 2018 года данные своего опроса об эмиграции публиковал холдинг «Ромир». 12% участников этого опроса заявили, что допускают возможность переезда в другую страну, 88% не хотели бы переезжать из России. В отличие от «Левада-центра» «Ромир» тогда зафиксировал снижение числа тех, кто исключает для себя эмиграцию. В 2015 году, по данным исследований «Ромира», не допускающих возможность переезда из России было на 4% больше.