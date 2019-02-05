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Пора ли вам уезжать из России? Игра «Медузы»

В России установлен новый рекорд. «Левада-центр» провел опрос и выяснил, что доля россиян, которые не хотят переезжать за границу, достигла максимума за семь лет. Это 60% населения. Наиболее популярна идея уехать из России среди молодежи (ее поддерживают 41% опрошенных в возрастной группе 18 до 24 лет). А вы хотите переехать? Уверены? Давайте проверим. Отвечайте честно, с какими утверждениями вы согласны.

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Разработка — Алексей Прилепский, дизайн — Настя Григорьева, продюсер — Юрий Сапрыкин-мл.