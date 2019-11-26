Forbes составил список самых успешных ресторанов Москвы. Лидируют White Rabbit, «Dr. Живаго» и «Северяне»

Журнал Forbes впервые представил рейтинг самых успешных ресторанов Москвы. При составлении списка учитывались экономический успех заведения, его популярность у посетителей, мнение о нем экспертов рынка, а также качество кухни.

Рестораны были разбиты на три группы в зависимости от среднего чека. В группе с чеком от 3500 рублей первое место занял White Rabbit Бориса Зарькова. В категории 2500–3500 рублей лидером стало гранд-кафе «Dr. Живаго» Александра Раппопорта. На первом месте среди заведений со средним чеком 1500–2500 рублей разместились «Северяне» Ильи Тютенкова.

При составлении рейтинга Forbes не учитывал крупные сети ресторанов, международные франшизы, заведения при крупных гостиницах и бары.

White Rabbit включен в список The Worldʼs 50 Best Restaurants, который составляет британский журнал Restaurant Magazine.

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