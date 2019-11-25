В Госдуму внесен законопроект, обязывающий Росгвардию представляться. Но не как в полиции

В Государственную думу внесен законопроект, который обязывает сотрудников Росгвардии представляться при обращении к гражданам. Документ внесли глава комитета по безопасности Василий Пискарев, его заместитель и бывший советник директора Росгвардии Александр Хинштейн, а также Валерий Гартунг.

Согласно документу, росгвардейцы обязаны будут представляться не при любом обращении к гражданам (как полицейские), а только . Они должны будут назвать должность, звание, фамилию и по требованию предъявить удостоверение, а также сообщить причину обращения. Сейчас при задержании росгвардейцы обязаны только назвать причину таких действий. По словам Пискарева, новая норма распространится росгвардейцев.

В отличие от полицейских, авторы законопроекта не предлагают обязать росгвардейцев представляться, когда граждане сами к ним обращаются. Росгвардейцы смогут не представляться, если есть угроза их жизни или наступления тяжких последствий. В законе «О полиции» похожая формулировка о невозможности промедления есть в статье о применении физической силы.

Сейчас в Госдуме уже находится на рассмотрении законопроект, который обяжет сотрудников Росгвардии носить жетоны с номерами. Образец таких жетонов уже разработан.