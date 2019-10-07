Росгвардия показала образец жетонов своих сотрудников

Росгвардия опубликовала проект приказа директора службы, утверждающего образец и описание нагрудного знака сотрудников национальной гвардии.

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации

В документе сказано, что это нагрудный знак военнослужащих или людей, проходящих службу в Росгвардии и имеющих специальное звание полиции.

В августе на фоне протестов в Москве сенатор и бывший уполномоченный по правам человека Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект, обязывающий полицейских и бойцов Росгвардии носить на службе «хорошо различимый идентификационный номер».

«Коммерсант» писал в начале сентября, что в Росгвардии негативно относятся к законопроекту Лукина и к предложению депутата Госдумы Александра Хинштейна обязать сотрудников службы представляться.

С июля более 190 тысяч человек подписали петицию, призывающую МВД и Росгвардию наносить личные номера своих сотрудников на их форму.