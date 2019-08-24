Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект, обязывающий полицию и Росгвардию носить хорошо различимые номера

Член Совета Федерации и бывший уполномоченный по правам человека Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект, который требует от полицейских и бойцов Росгвардии носить во время службы «хорошо различимый идентификационный номер».

Номер, по предложению Лукина, должен находиться «на форменной одежде либо амуниции» сотрудников, несущих службу в общественных местах. «Не допускается несение службы в общественных местах без идентификационного номера либо с его частичным или полным сокрытием», — отмечается в законопроекте.

Лукин отмечает, что нагрудный знак с номером, который сейчас обязаны носить полицейские, «легко скрывался за отворотами одежды и форменной амуницией».

Требования ввести обязательную идентификацию полицейских и росгвардейцев возникли на фоне массовых задержаний на протестных акциях в Москве. На них сотрудники полиции не только перестали открыто носить жетоны, но и начали надевать балаклавы, чтобы дополнительно усложнить их опознание.

В июле в Росгвардии официально подтвердили, что сотрудники ведомства по закону не обязаны представляться и предъявлять удостоверение.

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