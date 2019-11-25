«МБХ медиа»: задерживавший Ивана Голунова оперативник устроился главой охраны в «Красное и белое»

Оперативник московского УВД по ЗАО Акбар Сергалиев, который задерживал журналиста «Медузы» , после увольнения устроился работать главой департамента предотвращения потерь в службе безопасности сети алкогольных магазинов «Красное и белое». Об этом несколько источников в компании рассказали «МБХ медиа».

Издание пишет, что в обязанности Сергалиева будет входить контроль за кражами товара — как посетителями, так и сотрудниками магазинов. 24 ноября о новом месте работы без указания источников писал «Омбудсмен полиции».

В самом «Красном и белом» сообщения о назначении Сергалиева пока не прокомментировали.

В июле сотрудников, причастных к задержанию Голунова, уволили со службы. После этого трое из них обратились в суд, чтобы добиться восстановления. Сергалиев в суд не обращался.