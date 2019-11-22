Минюст США расследует подлог документа по делу о российском вмешательстве в выборы. Подозреваемым стал юрист ФБР

Министерство юстиции США расследует предполагаемый подлог в документе из расследования ФБР, которое легло в основу доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о в выборы президента США в 2016 году. Об этом сообщает CNN.

В отношении неназванного бывшего юриста ФБР начато уголовное расследование после того, как он, предположительно, внес изменения в документ, касающийся слежки со стороны спецслужбы за президентской кампанией Дональда Трампа в 2016 году, сообщили телеканалу несколько источников. Документ касается слежки ФБР и прослушки телефона Картера Пейджа, бывшего помощника Трампа во время кампании. Предполагается, что изменения в документе были достаточно значительными, чтобы изменить его смысл.

Генеральный инспектор Минюста США Майкл Хоровиц уже передал информацию об этом прокурору Джону Дарему, которого генпрокурор Уильям Барр назначил ответственным за расследование предполагаемых злоупотреблений со стороны ФБР.

Публикация отчета Хоровица намечена на декабрь, при этом подлог в документах усилит обвинения президента США в том, что ФБР допустило правонарушения при расследовании предполагаемого вмешательства России в выборы, отмечает CNN.

В апреле 2019 года генпрокурор Уильям Барр заявил, что в 2016 году американские спецслужбы «шпионили» за предвыборной кампанией Дональда Трампа, и он намерен выяснить, было ли это обосновано.

Ранее Трамп и его сторонники требовали проверить расследование ФБР против его предвыборной кампании, утверждая, что спецслужба могла руководствоваться неприязнью к нему.