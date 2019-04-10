Генпрокурор США допустил, что американские спецслужбы необоснованно шпионили за предвыборным штабом Трампа

Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что в 2016 году американские спецслужбы «шпионили» за предвыборной кампанией Дональда Трампа, и он намерен выяснить, было ли это обосновано.

Барр сказал об этом, отвечая на вопрос сенатора Джинн Шейхин о его планах изучить обстоятельства решения ФБР открыть контрразведывательное расследование в отношении членов штаба Трампа, которое затем легло в основу .

Генпрокурор отметил, что правила требуют от американской разведки шпионить за политиками лишь при наличии серьезных оснований, и он считает своей обязанностью проверить, были ли такие основания у спецслужб. Он сказал, что имеет в виду деятельность разведки в широком понимании, а не конкретно ФБР.

Ранее Трамп и его сторонники требовали проверить расследование ФБР против его предвыборной кампании, утверждая, что спецслужба могла руководствоваться неприязнью к нему, и называя расследование Мюллера «охотой на ведьм».

Уволенный Трампом глава ФБР Джеймс Коми говорил, что поводом для расследования стала информация о разговоре советника штаба Джорджа Пападопулоса с человеком в Лондоне об «украденной переписке, которая была у русских и могла навредить Хиллари Клинтон».