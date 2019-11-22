Чеченская соцсеть, заменившая Кадырову инстаграм, включила Крым в состав Украины

Чеченская социальная сеть Mylistory отображает Крым как территорию Украины, пишут «Открытые медиа».

В частности, при поиске пользователей приложение предлагает крымские города, если страной поиска выбрать Украину. Разработчик Mylistory Магомед Эсханов сказал «Открытым медиа», что «проглядел» этот момент.

По его словам, вопрос решат в ближайшем обновлении.

О Mylistory в декабре 2017 года сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, который перешел в эту соцсеть после того, как его аккаунт в инстаграме удалили.

Разработчик приложения Магомед Эсханов — директор рекламного агентства «Майли», зарегистрированного в начале 2017 года. Агентство «Майли» принадлежит холдингу «Грозный-Сити», основной владелец которого — Мовсади Альвиев, уроженец Центароя, родового села Кадыровых.