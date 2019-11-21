Уволилась директор Национального научного центра наркологии. Она одобрила новый порядок медосмотра водителей

Директор Национального научного центра наркологии — филиала Центра имени Сербского Татьяна Клименко написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Клименко заявила «Интерфаксу», что «не хотела бы комментировать» причины своего ухода.

Ранее издание Baza сообщало, что Клименко уволена по распоряжению министра здравоохранения Вероники Скворцовой, так как именно она дала положительный отзыв на новый порядок медосмотра для водителей.

Новые правила медосмотра для водителей, предполагающие дополнительные анализы на употребление психоактивных веществ, должны были вступить в силу 22 ноября. После сообщений СМИ, что справки для ГИБДД подорожают, в городах России в наркодиспансерах стали появляться очереди.

Новые правила раскритиковал президент России Владимир Путин, назвавший их «чушью». Минздрав отложил их введение до 2020 года «с учетом обеспокоенности граждан».