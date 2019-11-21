«Это чушь какая-то». Путин раскритиковал новый порядок медосмотра для водителей

Новый порядок медосмотра для водителей, из-за которого выросла стоимость справок для ГИБДД, следовало вводить «как-то с умом», сказал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

«Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то. У нас минимальный размер оплаты труда — МРОТ -—11 280 рублей <…> пять тысяч если нужно отдать за эту справку — ползарплаты надо человеку отдать?» — цитирует агентство главу государства.

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С 22 ноября в России должны были вступить в силу новые правила медосмотра водителей, включающие дополнительные анализы на употребление психоактивных веществ. Региональные СМИ сообщали, что из-за нового порядка справки для ГИБДД подорожают, в нескольких городах 21 ноября в наркодиспансеры выстроились очереди.