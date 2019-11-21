В российских городах появились очереди за медицинскими справками для водителей. С 22 ноября они подорожают

Жители ряда городов России массово выстроились в очереди в наркодиспансеры из-за сообщений о росте цен за сдачу анализов, необходимых для получения водительских прав.

В частности, очереди возникли в Воронеже, Вологде, Оренбурге, Ярославле, Рязани, Томске, Красноярске, Петропавловске-Камчатском.

Очередь в наркодиспансер в Воронеже Вести Воронеж

С 22 ноября вступает в силу приказ Минздрава, меняющий правила медицинского освидетельствования для получения или замены водительских прав. Водители будут должны пройти исследование на наличие психоактивных веществ в моче и на содержание карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в крови (используется для определения хронического злоупотребления алкоголем).

В сообщениях региональных СМИ отмечается, что стоимость справок вырастет в несколько раз. Так, в Воронеже и Красноярске ожидают, что справки подорожают в пять раз, в Томске — в 20 раз.

До вступления приказа Минздрава в силу анализы на психоактивные вещества и CDT надо было сдавать, только если психиатр-нарколог нашел у водителя симптомы заболеваний или состояний, не позволяющих управлять транспортом.

В 2018 году, по данным ГИБДД, в России произошло около 16,5 тысячи дорожных аварий по вине водителей, находившихся в состоянии опьянения. Всего за год случилось 168 тысяч ДТП с пострадавшими.