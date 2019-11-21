Минздрав отложил внедрение нового порядка медосмотра для водителей. Из-за него в российских городах выстроились очереди

Минздрав РФ отложил вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Об этом в телеграме написал замминистра здравоохранения Олег Салагай. Его сообщение цитируют ТАСС, РИА Новости и «Интерфакс».

По словам Салагая, министр здравоохранения Вероника Скворцова решила отложить вступление в силу приказа «с учетом обеспокоенности граждан», хотя документ уже подписан и направлен на государственную регистрацию.

Приказ Минздрава о новом порядке медосмотра для водителей должен был вступить в силу с 22 ноября. Он вводил дополнительные анализы на употребление психоактивных веществ. Региональные СМИ сообщали, что из-за этого медицинские справки для водителей подорожают. 21 ноября в некоторых городах России выстроились очереди за справками.

Источник Znak.com сообщил, что не все регионы РФ успели закупить реактивы и оборудование для проведения новых анализов.