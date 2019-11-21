Свидетель обвинения по делу «Седьмой студии» заявила об угрозах следователя

Свидетель обвинения по делу «Седьмой студии», Алеся Махмутова заявила в суде, что следователь угрожал ей во время допроса. Об этом сообщает «Коммерсант».

В суде зачитали показания, которые Махмутова давала в июле 2017 года. Это было сделано по просьбе прокурора, так как показания чиновницы на стадии следствия отличались от ее показаний в суде.

Махмутова пояснила, что на допросе во время следствия подвергалась психологическому давлению. «Руководитель следственной группы говорил мне, что если я сейчас будут рассказывать, что все было по закону, то у меня есть возможность из свидетеля превратиться в соучастника, подозреваемую», — сказала Махмутова.

При этом чиновница добавила, что не жаловалась на действия следствия. «Я обычный человек. У меня, как у обычного человека, присутствует чувство страха», — заявила Махмутова.

с начала ноября повторно рассматривается в Мещанском суде Москвы.