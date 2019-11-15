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Как следователь объяснил Кириллу Серебренникову уголовное дело против него. Цитата
12:38, 15 ноября 2019
Источник: Meduza
На допросе во время
повторного рассмотрения дела «Седьмой студии»
ее художественный руководитель Кирилл Серебренников
рассказал
, как начиналось это уголовное дело. На вопрос судьи, признает ли он вину, режиссер ответил отрицательно и
добавил
, что, когда его задерживали, следователь Александр Лавров объявил, что от «таких людей, как вы», надо защищаться. «Видимо, они придумали, как от меня защищаться», — прокомментировал Серебренников обвинения против себя, назвав позицию следствия абсолютной ложью.
Фото в анонсе: Гавриил Григоров / ТАСС / Scanpix / LETA
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