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Как следователь объяснил Кириллу Серебренникову уголовное дело против него. Цитата

Источник: Meduza
На допросе во время <a href="https://meduza.io/feature/2019/11/06/delo-sedmoy-studii-vernulos-v-sud-ob-yasnyaem-po-punktam-chem-etot-protsess-otlichaetsya-ot-predyduschego" target="_blank">повторного рассмотрения дела «Седьмой студии»</a> ее художественный руководитель Кирилл Серебренников <a href="https://www.kommersant.ru/doc/4158020?from=main_3" target="_blank">рассказал</a>, как начиналось это уголовное дело. На вопрос судьи, признает ли он вину, режиссер ответил отрицательно и <a href="https://www.interfax.ru/russia/684334" target="_blank">добавил</a>, что, когда его задерживали, следователь Александр Лавров объявил, что от «таких людей, как вы», надо защищаться. «Видимо, они придумали, как от меня защищаться», — прокомментировал Серебренников обвинения против себя, назвав позицию следствия абсолютной ложью.
На допросе во время повторного рассмотрения дела «Седьмой студии» ее художественный руководитель Кирилл Серебренников рассказал, как начиналось это уголовное дело. На вопрос судьи, признает ли он вину, режиссер ответил отрицательно и добавил, что, когда его задерживали, следователь Александр Лавров объявил, что от «таких людей, как вы», надо защищаться. «Видимо, они придумали, как от меня защищаться», — прокомментировал Серебренников обвинения против себя, назвав позицию следствия абсолютной ложью.

Фото в анонсе: Гавриил Григоров / ТАСС / Scanpix / LETA