Испания расследует возможное российское влияние на протесты в Каталонии

Правоохранительные органы Испании проводят расследование возможных попыток российских спецслужб дестабилизировать осенью 2017 года, пишет El Pais со ссылкой на несколько источников.

Расследование, по данным издания, проводит Генеральная информационная комиссия Национальной полиции Испании по поручению судьи Мануэля Гарсии-Кастельона.

Сведения о расследовании засекречены, но источники El Pais утверждают, что проверяется возможное вмешательство во внутренние дела Каталонии сотрудников Главного управления разведки России.

Россию неоднократно обвиняли в попытках вмешательства в выборы в разных странах мира. Так, Минюст США обвинял Россию во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Также проверялось вмешательство РФ в референдум о выходе Великобритании из ЕС, доказательства не были найдены. Россия все подобные обвинения категорически отрицает.