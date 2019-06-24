Facebook не нашел доказательств, что Россия пыталась влиять на референдум по «Брекзиту»

Вице-президент Facebook, бывший вице-премьер Великобритании Ник Клегг сообщил, что внешние силы, в том числе Россия, не пытались повлиять через соцсеть на по выходу Великобритании из ЕС.

Клегг сообщил, что компания Facebook дважды проанализировала свои данные, полученные перед референдумом, и не нашла свидетельств того, что кто-то пытался повлиять на исход голосования.

О том, что Россия могла повлиять на итоги референдума, неоднократно говорили противники «Брекзита». Представители Великобритании при этом говорили, что не нашли доказательств вмешательства России в голосование. В Москве также отрицали попытки оказать влияние на британцев.

В последние годы страны Запада регулярно обвиняют Россию в попытках вмешательства в выборы. Так, Минюст США обвинял Россию во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Россия категорически отрицает вмешательство в чьи-либо внутренние дела.