Госдума разрешила силовым ведомствам сбивать дроны

Депутаты Госдумы приняли закон, дающий сотрудникам правоохранительных органов право пресекать нахождение беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве в случае угроз безопасности.

Такие полномочия получили сотрудники МВД, ФСБ, ФСИН, Росгвардии, Службы внешней разведки и Федеральной службы охраны. Им разрешили подавлять и преобразовывать сигналы дистанционного управления дронов, а также повреждать и уничтожать их, сказано в тексте закона.

Сотрудникам ведомств позволили применять оружие против дронов, если их нахождение в воздушном пространстве не получается прекратить другими способами.

В принятом документе сказано, что полиция среди прочего сможет сбивать дроны в ходе публичных массовых мероприятий.

Летом 2019 года на двух митингах в Москве при помощи электронной пушки сбили два беспилотных летательных аппарата. В обоих случаях этим занимался человек в форме авиаотряда Росгвардии, но был ли он сотрудником этой службы, неизвестно.