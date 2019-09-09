В Москве из двух дронов, сбитых на митингах, вернули один. Кто их сбивал, до сих пор непонятно

Полиция Москвы 9 сентября вернула активисту Сергею Чижикову квадрокоптер DJI, сбитый на митинге на проспекте Сахарова 20 июля. Об этом «Медузе» сообщил адвокат «Агоры» Станислав Селезнев.

По словам адвоката, в частной беседе Чижикову сказали, что дрон находился на проверке в Федеральной службе охраны. Активисту не отдали карту памяти, которая находилась в квадрокоптере.

Ространснадзор оштрафовал Чижикова на три тысячи рублей за использование беспилотника без разрешения.

Дрон Чижикова, по его словам, сбил тот же человек в форме авиаотряда Росгвардии, который 10 августа на митинге на Сахарова захватил при помощи электронной пушки беспилотник Михаила Колибабы («Медуза» подробно рассказывала об этом случае). Колибабе дрон пока не вернули.

У полиции, Росгвардии, ФСО и других силовых структур официально нет полномочий сбивать или уничтожать дроны. 11 сентября Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, который предоставит силовикам такое право.