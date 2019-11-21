Forbes обновил рейтинг топ-менеджеров с самыми дорогими пакетами акций своих компаний. В него включили Германа Грефа и гендиректора «Аэрофлота»

Forbes опубликовал третий ежегодный рейтинг «директоров-капиталистов», где руководители, владеющие акциями своих компаний, распределены исходя из стоимости пакета.

В списке 2019 года четверо новичков (всего в рейтинге 20 человек). Президент Сбербанка Герман Греф занял 19 место, его долю в банке (0,0031%) журнал оценил в 2,6 миллиона долларов. Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев замыкает двадцатку: по оценке Forbes, принадлежащие Савельеву 0,121% авиакомпании стоят 2,2 миллиона долларов.

Также впервые попали в рейтинг президент «Ростелекома» Михаил Осеевский (16 место, 0,169%, 5,9 миллиона долларов) и руководитель АФК «Система» Андрей Дубовсков (18 место, 0,057%, 4,7 миллиона долларов).

Лидер рейтинга с 2018 года не изменился, это зампредседателя совета директоров «Сибура» Александр Дюков с долей 3,95%, стоимость которой, по версии Forbes, составляет 472 миллиона долларов.

В первую десятку также вошли глава «Роснефти» Игорь Сечин (седьмое место, 0,12%, 88 миллионов долларов); председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов (второе место, 3,4%, 411 миллионов долларов); главный исполнительный директор Polymetal Виталий Несис (девятое место, 0,69%, 50 миллионов долларов).

Рейтинг «директоров-капиталистов» Forbes начал публиковать в 2017 году вместо рейтинга зарплат топ-менеджеров, из-за которого в 2013-м Сечин подал к изданию иск. Суд Сечин выиграл, в 2014-м Forbes не публиковал оценку его зарплаты. Отказ от рейтинга зарплат журнал объяснил тем, что этот список составляют уже много лет, и ничего нового Forbes сообщить не может.

Для рейтинга «директоров-капиталистов» Forbes выбрал из 200 крупнейших по выручке за 2018 год компаний те, владельцы которых делятся акциями с менеджерами. Для оценки публичных компаний журнал брал котировки 22 октября 2019-го.