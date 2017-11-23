Российский Forbes отказался от публикации рейтинга зарплат топ-менеджеров

Российская версия журнала Forbes впервые с 2012 года не выпустила ежегодный рейтинг зарплат топ-менеджеров, пишут «Ведомости». Вместо него в декабрьском номере журнала вышел рейтинг руководителей-капиталистов, в основу которого легли не зарплаты, а стоимость пакетов акций, принадлежащих главам компаний.

«Пока не собираемся делать тот [рейтинг], что раньше, потому что много информации, за которую мы не можем отвечать. Мы хотели бы располагать более точными данными», — сообщил «Ведомостям» главный редактор Forbes Николай Усков.

Шеф-редактор объединенной редакции Forbes Николай Мазурин объяснил отказ от рейтинга самых высокооплачиваемых топ-менеджеров тем, что такой список составляется уже много лет, и сообщить что-то новое журналисты не могут.

Мазурин подчеркнул, что отказ от рейтинга зарплат топ-менеджеров не связан с тем, что издание сменило собственника.