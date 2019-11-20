Российские авиакомпании потеряли более трех миллиардов рублей из-за запрета полетов в Грузию. Минтранс не спешит компенсировать убытки

Шесть российских авиакомпаний, которые осуществляли полеты в Грузию, оценили свои потери от их в 3,2 миллиарда рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на неназванных сотрудников двух авиакомпаний.

По словам источников «Ведомостей», самые большие убытки понесли «Уральские авиалинии» — 1,2-1,3 миллиарда рублей (накануне глава авиакомпании оценил их в миллиард). «Аэрофлот» и S7 отчитались о потерях примерно по 700 миллионов рублей (в самой S7 «Ведомостям» заявили, что речь идет о 600 миллионах), лоукостер «Победа» потеряла около 400 миллионов, Red Wings — около 120 миллионов, Smartavia — почти 100 миллионов рублей.

Авиакомпании предоставили в Минтранс расчеты для обещанной компенсации. Но ведомство выступает за компенсацию только прямых убытков от запрета полетов, а расчеты авиакомпаний опираются на неполученную выручку, рассказали источники «Ведомостей». При этом, по их словам, в июле вместо полетов в Грузию самолеты в основном простаивали — только в августе их переориентировали на другие направления.

«Мы не рассчитываем получить компенсации, обещания не будут исполнены», — заявили «Ведомостям» сотрудники трех авиакомпаний.

В начале октября «Коммерсант» писал, что S7, Red Wings и «Победа» оценили свои убытки от запрета полетов в Грузию в общей сложности в 1,3 миллиарда рублей. Тогда источники также сообщали, что Минтранс не спешит платить компенсации. В ведомстве заявили, что вопрос с выплатами «в работе», методика по расчету убытков должна быть подготовлена к середине октября.