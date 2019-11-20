Минздрав Самарской области попросил частные клиники отказаться от абортов

Министерство здравоохранения Самарской области попросило частные клиники отказаться от проведения абортов. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Ратманов, передает самарское издание 63.ru.

«Мы просили компании отказаться от проведения абортов. Большинство согласились. Некоторые попросили время. Рассчитываем, что уже в 2020 году частные клиники в Самарской области не будут проводить аборты», — сказал Ратманов.

Как пишет «Комсомольская правда» в Самаре, чиновник отметил, что Минздрав «не может запретить, но может рекомендовать» частным клиникам отказаться от абортов. Процедуру можно будет провести в государственных медучреждениях, добавил Ратманов.

Российское законодательство разрешает бесплатно делать аборты по желанию женщины на сроке до 12 недель и на более позднем сроке по медицинским и социальным показаниям (к последним относится, например, изнасилование).

В РПЦ и Госдуме неоднократно звучали предложения сделать аборты платными. В некоторых регионах России вводились временные моратории на прерывание беременности («дни тишины»).

По данным Минздрава, в 2018 года в России было сделано 567 тысяч абортов, в 2017-м — 627 тысяч. Россия остается одним из лидеров по доле прерванных беременностей среди развитых стран.