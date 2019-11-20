Фонд Катерины Тихоновой отчитался о выручке почти в полмиллиарда рублей

Фонд «Национальное интеллектуальное развитие», который работает при МГУ под брендом «Иннопрактика», получил по итогам 2018 года выручку в 488 миллионов рублей. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на данные веб-сервиса для проверки контрагентов «Контур-фокус», полученные от Росстата.

Речь идет о рекордной выручке за семь лет работы фонда, который возглавляет предполагаемая дочь Владимира Путина Катерина Тихонова. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 65%. Чистая прибыль «Иннопрактики» в прошлом году увеличилась на 39% — с 44 до 61,17 миллиона рублей.

Крупнейшим заказчиком фонда в 2018 году была «Роснефть». От этой компании фонд получил заказы на 659 миллионов рублей.

В 2019 году, пишут «Открытые медиа», «Иннопрактика» также получила крупный заказ от «Росатома» — на 120 миллионов рублей. За эту сумму фонд обязуется сделать две опытно-конструкторских работы по теме «Оптимизация экстракционных систем для разделения изотопов лития на основе макроциклических полиэфирных лигандов». Заказ на еще 65 миллионов рублей «Иннопрактика» получила от структур «Росатома».

«Роснефть» на протяжении последних нескольких лет является крупнейшим заказчиком фонда «Иннопрактика». В частности, о совместных проектах с этой компанией сообщалось в отчетности за 2016 год. Тогда выручка фонда составляла 264 миллиона рублей.

Источники Reuters, Bloomberg и ряда других изданий называли Катерину Тихонову дочерью президента РФ Владимира Путина. Официально эта информация не подтверждена, но и не опровергнута.

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